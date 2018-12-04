Куйбышевский НПЗ взял семь призовых мест Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – 2018

СЕГОДНЯ 10:17 2018-12-04T10:17:26+03:00

По результатам регионального этапа самарские нефтепереработчики получили четыре диплома первой степени и три – второй

Изменить размер текста: A A

АО «КНПЗ» признано победителем сразу в нескольких номинациях среди организаций производственной сферы: «За создание и развитие рабочих мест», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости», «За развитие социального партнерства», «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями». «Серебро» регионального этапа конкурса завод получил в номинациях «За развитие кадрового потенциала», «За формирование здорового образа жизни». «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».