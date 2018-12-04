ЦСК ВВС проиграл «Горняку» в регулярном чемпионате ВХЛ

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-04T10:32:05+03:00

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Самарский ЦСК ВВС крупно уступил «Горняку» в Учалах в рамках регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Матч, который проходил 3 декабря, завершился со счетом 4:1. У хозяев отличились Борисенков (дубль), Митякин и Переляев. Гол престижа у «летчиков» забил Угольников.

- Это одна из наших самых невзрачных игр, даже нет ни одного компонента, в чем бы мы уступили, - приводит слова наставника ЦСК ВВС Александра Соколова пресс-служба клуба. - «Горняк» был сильнее, он заслуженно победил, мы сегодня сыграли никак. Никогда не будем жаловаться на дороги переезды, это профессиональный спорт. Тяжело - не тяжело, для этого мы тренируемся по два раза в день. Сегодня быстрее нас двигались, точнее передачи передавали, лучше боролись.

Следующий матч ЦСК ВВС проведет в среду, 5 декабря. В Орске команда сыграет с местным клубом «Южный Урал».