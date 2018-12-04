На Советской Армии вор утащил из квартиры бизнес-леди ящик, в котором находились больше 3 с половиной миллионов рублей в разной валюте

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-04T11:04:18+03:00

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2 декабря в полицию поступило сообщение о серьезном преступлении. 42-летняя директор компании, занимающейся перевозками, сообщила, что кто-то утащил деньги из ее дома на улице Советской Армии.

- Неизвестный в период с 13-20 1 декабря до 20-25 2 числа проник в ее квартиру на 11 этаже. По имеющимся сведениям, он удачно подобрал ключи, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Преступник забрал из жилища металлический сейф, в котором находились 15500 евро, 13500 долларов США, 1 425 000 рублей, кошелек с 20 000 рублей и золотые украшения. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 3 миллиона 511 тысяч рублей.

На месте работали полицейские. Применялась служебно-разыскная собака. По горячим следам вора задержать не удалось.

Сейчас происшествие расследуется в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 158 УК РФ - "Кража".