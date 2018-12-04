Жители Самары предложили властям установить в городе «умные остановки» с бесплатным wi-fi

СЕГОДНЯ 11:07 2018-12-04T11:07:02+03:00

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Самарцы предложили властям города установить «умные остановки». Они показывают, когда придет нужный автобус, помогают выстроить удобный маршрут и раздают бесплатный wi-fi. Подобные остановки появились в Нижнем Новгороде.

- Отличная идея была бы для жителей Самары, зимними холодными вечерами коротать время в ожидании автобуса с wi-fi. Можно с печкой сделать для жителей Красноглинского района, - обратился к властям местный житель Денис.

Многим самарцам такая идея понравилась. В частности, «умную остановку» предложили установить в Крутых Ключах на улице Мира.

В департаменте транспорта идею с «умными остановками» назвали хорошей и перенаправили информацию в департамент городского хозяйства и экологии.