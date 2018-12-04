2018-12-04T11:29:58+03:00
Происшествия

Появились подробности зверского убийства беременной женщины в Самарской области

Вечером 25 ноября в селе Кошки муж убил свою 36-летнюю супругу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство»В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Появились подробности страшного преступления, которое произошло в селе Кошки вечером 25 ноября. В районе 23:00 местный житель Петр зарезал свою жену, которая была на 7 месяце беременности. О трагедии ранее писал корреспондент «КП-Самара».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в полицию о скандале между супругами сообщил сосед. Когда родители поссорились, дочь женщины выбежала из квартиры и побежала к соседям за помощью.

После произошедшего супруг погибшей скрылся с места преступления, однако вскоре его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он под стражей. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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