Появились подробности зверского убийства беременной женщины в Самарской области

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-04T11:29:58+03:00

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Появились подробности страшного преступления, которое произошло в селе Кошки вечером 25 ноября. В районе 23:00 местный житель Петр зарезал свою жену, которая была на 7 месяце беременности. О трагедии ранее писал корреспондент «КП-Самара».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в полицию о скандале между супругами сообщил сосед. Когда родители поссорились, дочь женщины выбежала из квартиры и побежала к соседям за помощью.

После произошедшего супруг погибшей скрылся с места преступления, однако вскоре его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он под стражей. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.