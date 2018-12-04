2018-12-04T11:46:59+03:00
Происшествия

В Самарской области микроавтобус превратился в груду железа после столкновения с фурой

Пострадали четыре человека
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Серьезное ДТП произошло в Самарской области утром в понедельник, 3 декабря. В районе 6:05 микроавтобус «Мерседес Вито», который ехал со стороны Москвы, врезался в фуру Freightliner Century с полуприцепом, которая ехала в попутном направлении. За рулем «Мерседеса» был 38-летний мужчина.

В аварии пострадали четыре человека – водитель и три пассажира микроавтобуса. Все они сейчас в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и медики «скорой помощи». Сейчас по факту аварии правоохранители проводят проверку.

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