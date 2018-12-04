При реконструкции парка Металлургов в Самаре похитили 4,7 млн рублей
В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. При реконструкции парка имени 50-летия Октября (парк Металлургов) похитили 4,7 миллиона рублей. Деньги украли с помощью завышения объемов и принятия невыполненных работ. Об этом сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.
- Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при реконструкции ПКиО им 50 лет Октября (парк Металлургов). Путем завышения объемов и принятия невыполненных работ со стороны МАУ «Парки Самары» из бюджета похищено 4,7 млн рублей, - рассказал депутат.
Напомним, парк Металлургов открыли после ремонта в октябре этого года. Обновляли парк около двух лет.
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