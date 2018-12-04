2018-12-04T13:17:51+03:00
Происшествия

Неизвестный через запасной выход проник в банк в Самаре и унес оттуда почти 27 миллионов рублей в разной валюте

На месте происшествия работала полиция
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
На месте происшествия проведен осмотр, изъяты вещественные доказательстваНа месте происшествия проведен осмотр, изъяты вещественные доказательстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Правоохранители областной столицы разбираются в обстоятельства крупной кражи. Кто-то проник в офис банка на улице Ново-Садовой и забрал оттуда огромную сумму денег. Ущерб составил около 26 миллионов 869 тысяч рублей.

- Информация о случившемся поступила в полицию вчера утром, 3 декабря. С заявлением о краже обратилась управляющая - 30-летняя жительница Новокуйбышевска. По версии стражей порядка, злоумышленник проник в офис через дверь запасного выхода в период с вечера 1 декабря до утра 3-го числа, - рассказывает журналисту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. Изъяты возможные улики. Предварительно похищены были 6 миллионов рублей, 100 тысяч евро и 200 тысяч долларов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Полицейские ведут поиск преступников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарцев приглашают на выставку невероятных рекордов и фактов "Веришь или нет"
В Промышленном районе Самары прокуратура нашла выбоины на дорогах
В Самаре каршеринговый Solaris врезался в Audi Q7, водитель сбежал
В Самарской области приставы арестовали у компании алюминий на 3 млн рублей
В Самарской области обсудили вопросы развития промышленности региона
При реконструкции парка Металлургов в Самаре похитили 4,7 млн рублей
В Самарской области микроавтобус превратился в груду железа после столкновения с фурой
Появились подробности зверского убийства беременной женщины в Самарской области
Жители Самары предложили властям установить в городе «умные остановки» с бесплатным wi-fi
На Советской Армии вор утащил из квартиры бизнес-леди ящик, в котором находились больше 3 с половиной миллионов рублей в разной валюте
В Тольятти убийца домогался до 5-летней девочки в своей квартире
ЦСК ВВС проиграл «Горняку» в регулярном чемпионате ВХЛ
В Южном городе ученица начальных классов попала под колеса иномарки
Он еще и алименты не платил! В Самаре будут судить серийного вора канализационных люков
Куйбышевский НПЗ взял семь призовых мест Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – 2018
В Самарской области 60-летний иностранец два года насиловал девочку, находившуюся у него на попечительстве
«Лада» разгромила «Южный Урал» 5:2
Около Кинель-Черкасс "Лада Гранта" вылетела в кювет после столкновения с "Нивой", пострадали два человека
На груди тигр, на плече - череп: в Самаре ищут исчезнувшего два года назад в Зубчаниновке мужчину
В Самаре на стадионе "Восход" закрыли незаконный автосервис
В Безенчукском районе внуки украли у деда металлические трубы
Чао, Чабан: федеральный инспектор покидает Самарскую область ради другой работы
Олег Кононенко улетел в космос с футболкой "Крыльев Советов"