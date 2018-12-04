Неизвестный через запасной выход проник в банк в Самаре и унес оттуда почти 27 миллионов рублей в разной валюте

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-04T13:17:51+03:00

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Правоохранители областной столицы разбираются в обстоятельства крупной кражи. Кто-то проник в офис банка на улице Ново-Садовой и забрал оттуда огромную сумму денег. Ущерб составил около 26 миллионов 869 тысяч рублей.

- Информация о случившемся поступила в полицию вчера утром, 3 декабря. С заявлением о краже обратилась управляющая - 30-летняя жительница Новокуйбышевска. По версии стражей порядка, злоумышленник проник в офис через дверь запасного выхода в период с вечера 1 декабря до утра 3-го числа, - рассказывает журналисту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. Изъяты возможные улики. Предварительно похищены были 6 миллионов рублей, 100 тысяч евро и 200 тысяч долларов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Полицейские ведут поиск преступников.