2018-12-04T13:19:27+03:00
Политика

В Самарской области обсудили вопросы развития промышленности региона

Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с министром промышленности
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с министром промышленности и торговли Михаилом Ждановым и руководителями структурных подразделений ведомства. На совещании обсудили вопросы развития промышленности региона.

По мнению Азарова, министерство промышленности должно работать по принципу «одного окна», чтобы оказывать предприятиям всестороннюю помощь и поддержку при работе с другими министерствами и контрольно-надзорными органами. Однако такая схема работы может потребовать серьезной перестройки регионального минпрома.

- Структуру, систему управления и подходы нужно менять. Закрываться тем, что основные предприятия – это частный бизнес, и вы не можете влиять на ситуацию никаким образом – не получится, - отметил Азаров.

На совещании обозначили главные задачи министерства промышленности – это привлечение инвестиций, а также внедрение современных технологий и нового оборудования на производствах. Власти должны помогать компаниям искать партнеров, чтобы в области появлялись новые рабочие места и внедрялись новые технологии, что поможет увеличить объем производства. При этом важно не забывать про экологию.

- Достаточно серьезные требования стоят с точки зрения снижения экологической нагрузки и, в первую очередь, выбросов в водные объекты, в атмосферу. Значит, за вами во многом — поиск таких технологий, - уверен Азаров.

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