2018-12-04T13:41:37+03:00
Общество

В Самарской области приставы арестовали у компании алюминий на 3 млн рублей

Теперь у фирмы есть 10 дней или алюминий продадут
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фирма не заплатила 3,2 миллиона рублей за поставленный товарФирма не заплатила 3,2 миллиона рублей за поставленный товар
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В Самарской области у металлургической компании арестовали алюминиевые профили и металлические отходы на 3 миллиона рублей. Все из-за долга. Фирма не заплатила 3,2 миллиона рублей за поставленный товар, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.

- Судебные приставы-исполнители совместно с представителями взыскателя совершили выход по месту нахождения должника. Работниками службы были произведены опись и арест имущества металлургической компании, - говорится в сообщении.

У должника теперь есть 10 дней, чтобы выплатить долг. Если фирма этого не сделает, то имущество продадут в счет погашения задолжности.

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