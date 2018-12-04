В Самарской области приставы арестовали у компании алюминий на 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:41 2018-12-04T13:41:37+03:00

Теперь у фирмы есть 10 дней или алюминий продадут

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В Самарской области у металлургической компании арестовали алюминиевые профили и металлические отходы на 3 миллиона рублей. Все из-за долга. Фирма не заплатила 3,2 миллиона рублей за поставленный товар, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.

- Судебные приставы-исполнители совместно с представителями взыскателя совершили выход по месту нахождения должника. Работниками службы были произведены опись и арест имущества металлургической компании, - говорится в сообщении.

У должника теперь есть 10 дней, чтобы выплатить долг. Если фирма этого не сделает, то имущество продадут в счет погашения задолжности.