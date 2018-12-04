2018-12-04T15:07:34+03:00
Общество

В Промышленном районе Самары прокуратура нашла выбоины на дорогах

Из-за этого в адрес директора МП «Благоустройство» внесли представление
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Материалы о нарушениях направили в ГИБДДМатериалы о нарушениях направили в ГИБДДФото: Архив "КП"
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В Промышленном районе Самары прокуратура проверила состояние дорог и осталась не слишком довольна результатом. Выбоины и просадки, которые затрудняют движение машин, нашли на проспекте Юных пионеров в районе дома №42, на улице Калинина в районе дома №94, на улице Черемшанской в районе дома №2А.

- Прокуратура района в адрес директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова внесла представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Акт реагирования находится в стадии рассмотрения, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, материалы о нарушениях направили в ГИБДД.

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