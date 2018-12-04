2018-12-04T15:13:51+03:00
Общество

Самарцев приглашают на выставку невероятных рекордов и фактов "Веришь или нет"

Выставка будет работать в Самаре с 6 декабря по 28 февраля
Евгения ВАСИНА
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Загадки и тайны, интересные рекорды, таинственные обряды, удивительные и пугающие традиции - все это ждет вас на выставке «Веришь или нет».Загадки и тайны, интересные рекорды, таинственные обряды, удивительные и пугающие традиции - все это ждет вас на выставке «Веришь или нет».
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В четверг, 6 декабря на 3-ем этаже ТРЦ "Гудок" (Красноармейская ул., д.131) откроется удивительная выставка "Веришь или нет". Ее в Самару привезла международная корпорация развлечений Big Funny. Более 15 лет организаторы выставки ездили по миру, собирая невероятные сведения, умопомрачительные рекорды книги Гиннеса и факты, которые на первый взгляд кажутся совершенно фантастическими. Сейчас в коллекции выставки экспонаты из 70 разных стран.

- Мы давно присматриваемся к Самаре. Очень хотелось привезти сюда один из наших развлекательных проектов. Самара - это центр Поволжского экономического района и очень важный город на туристической карте России. Особенно это заметно после чемпионата мира по футболу, который в Самаре приняли на высочайшем уровне. Мы хотели сделать в Самаре что-то совершенно эксклюзивное, необычное, удивительное, чтобы все ахнули. Выставка "Веришь или нет" как раз такое событие, - заявил куратор музеев, выставок и аттракционов Big Funny Александр Донской.

На выставке самарцы увидят человека-мотылька и поросенка с лицом обезьяны, чупакабру и мусанга. Здесь можно будет обнять девушку с самой тонкой в мире талией и примерить средневековые маски позора. Посетители выставки смогут "побывать" в городах на Марсе, посетить традиционные похороны в Гане, легендарный городок «Южный парк» из мультсериала и многое другое. Всего более 70 экспонатов - один невероятнее другого.

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