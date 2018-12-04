В Самаре прорвало сразу две теплотрассы

СЕГОДНЯ 15:40 2018-12-04T15:40:08+03:00

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В Самаре во вторник, 4 декабря, произошли сразу две коммунальные аварии. Первая произошла на улице Блюхера. В районе дома №28А прорвало теплотрассу диаметром 800 мм. Тепло в 62 многоквартирных дома, 6 школ и 2 детских сада поступает по резервной схеме. Ремонт на теплотрассе планируют закончить к 23:00, сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

Вторая авария произошла в Промышленном районе. На улице Фадеева около дома №40 прорвало теплотрассу диаметром 300 мм. В 48 многоквартирных домов, 1 медучреждение, 3 школы и 3 детских сада тепло поступает по резервной схеме. Планируют, что ремонт закончат к 20:00.