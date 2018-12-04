В Самаре к Новому году появятся 36 новых световых фигур

СЕГОДНЯ 16:17 2018-12-04T16:28:05+03:00

Уверяют, что они отличаются прочностью и экономичностью

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В Самаре появятся 36 новых световых фигур. Их поставят в скверах и на бульварах к Новому году, сообщает пресс-служба городской мэрии.

- 36 новых световых фигур представляют собой отдельные фотозоны и обещают стать новыми достопримечательностями районов, - уверены городские власти.

Инсталляция "Арка Часы". Фото: администрация Самары

Так, например, новогодние «Матрешки» появятся в сквере имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова на Красноармейской улице, в сквере «Солнечная поляна», около «ДК Октябрь» и на площади Куйбышева. Инсталляцию «Арка Часы» установят в ближайшее время около ДК «Октябрь» и в сквере 30-летия Победы.

- Стоит отметить, что современные световые фигуры отличаются прочностью и экономичностью и смогут не один год прослужить для украшения города, - говорится в сообщении администрации города.

Новогодняя «Матрешка». Фото: администрация Самары

Световые фигуры поставят на площади Кирова, улицах Ленинградской и Осипенко, около домов культуры и т.д.