Самарцев и гостей города приглашают на «золотой» Новый год

СЕГОДНЯ 16:56 2018-12-04T16:56:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На улицах Самары зажглась праздничная иллюминация, еще чуть-чуть и начнется череда детских утренников, зажигательных корпоративов, городских мероприятий. Как устроить праздник, который коллеги, гости никогда не забудут? Команда отеля Lotte3 декабря устроила для партнеров и друзей предновогоднюю вечеринку, на которой представила новогоднюю программу и презентовала специальные программы декабря- января.

- Открытие отеля «Лотте Самара» – это знаковое событие для нашего города. И не только для города, для всего региона. Мы хотим рассказать вам об уникальной и роскошной площадке для проведения мероприятия любого формата, а также для комфортного пребывания, - приветствовала гостей генеральный менеджер отеля Наталья Горкина.

Оценить роскошные интерьеры, возможности 10 залов для различных мероприятий, единственный в Поволжье фитнес-клуб премиум класса гости смогли на экскурсии по отелю. Партнерам представили команду профессионалов, которые ежедневно заботятся о комфорте и безопасности гостей. Ярким сопровождением вечера было выступление саксофониста Игоря Гейдмана и зажигательной группы «Fernandez Band». Все гости могли насладиться вкусным фуршетом, поднять бокалы шампанского, а также принять участие в лотерее и получить приятные сюрпризы и подарки от «Лотте».