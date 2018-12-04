Тайком не провезешь: "Комсомольская правда-Самара" получила награду за сотрудничество с Самарской таможней
Самарская таможня занимает второе место по освещению своей работы среди всех региональных таможенных служб России. Данными такого внутреннего рейтинга во вторник, 4 ноября, поделился начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Владимир Данченков.
В этот день в здании самарской таможни состоялось торжественное награждение средств массовой информации, которые принимают самое активное участие в освещении работы таможенной службы в Самарской области.
Среди них оказались интернет-сайт и газета "Комсомольская правда - Самара". Благодарственное от таможенной службы займет свое почетное место среди наград редакции.
В ответ "Комсомолка" поблагодарила руководство Самарской таможни за сотрудничество и вручила благодарственные письма и книги из коллекций издательского дома "Комсомольская правда".
- С такой поддержкой мы сможем выйти на первое место по освежению нашей работы. Время до конца года еще есть, - обратился Владимир Данченков ко всем присутствующим представителям самарских СМИ.
Начальник Самарской таможни подчеркнул, что в новом 2019 году хотелось еще большей заинтересованности у журналистов к вопросам таможни, ведь работа таможенных органов важная составляющая экономической безопасности страны.