В Самаре на Мехзаводе загорелась квартира, очевидцы сделали видео

СЕГОДНЯ 19:37 2018-12-04T19:37:52+03:00

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Сегодня днем, 4 октября, ЧП произошло в Красноглинском районе областной столицы. В доме № 15 в 10 квартале поселка Мехзавод загорелась квартира.

- Там живет Леха. Уснул пьяный, возможно, с сигаретой. Людей вывели пожарные, - рассказывают очевидцы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях информация о ЧП поступила в 15-42. Горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров.

- На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожар локализован в 15-51, ликвидирован в 15-53, - отмечают в ведомстве.

Сейчас причина пожара и ущерб от него устанавливаются. По предварительной версии, жертв удалось избежать. По факту случившегося проводится проверка.

В социальных сетях уже появились фото и видео с места ЧП.