Аэропорт Курумоч в Самаре получит имя конструктора Сергея Королева

СЕГОДНЯ 20:03 2018-12-04T20:07:02+03:00

Имя Сергея Королева будет добавлено к действующему названию Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Как отмечают организаторы конкурса, эти результаты пока считаются предварительными

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Сегодня, 4 декабря, прямом эфире телеканала «Россия-1» объявили результаты голосования в нашумевшем проекте Великие имена России. Самарский аэропорт Курумоч получил имя знаменитого советского конструктора — Сергея Королева.

- Сергей Павлович Королев - человек-легенда. Под его руководством на куйбышевском "Прогрессе" построили ракету, на которой Юрия Гагарин полетел в космос. В Куйбышеве он и первый космонавт встречались после полета, - писали ранее журналисты «Комсомольской правды-Самара».

Отметим, что окончательное решение будет принимать президент России Владимир Путин. Новое имя должно появиться у Курумоча уже в следующем году. Дополнительные сведения появятся в действующем названии. Точные сроки обновления названия зависят от владельцев аэропортов.

Как говорят организаторы голосования, в голосовании приняли участие свыше 5 миллионов человек.

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