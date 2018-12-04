Аэропорт Курумоч в Самаре получит имя конструктора Сергея Королева
Сегодня, 4 декабря, прямом эфире телеканала «Россия-1» объявили результаты голосования в нашумевшем проекте Великие имена России. Самарский аэропорт Курумоч получил имя знаменитого советского конструктора — Сергея Королева.
- Сергей Павлович Королев - человек-легенда. Под его руководством на куйбышевском "Прогрессе" построили ракету, на которой Юрия Гагарин полетел в космос. В Куйбышеве он и первый космонавт встречались после полета, - писали ранее журналисты «Комсомольской правды-Самара».
Отметим, что окончательное решение будет принимать президент России Владимир Путин. Новое имя должно появиться у Курумоча уже в следующем году. Дополнительные сведения появятся в действующем названии. Точные сроки обновления названия зависят от владельцев аэропортов.
Как говорят организаторы голосования, в голосовании приняли участие свыше 5 миллионов человек.
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