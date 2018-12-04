2018-12-04T21:47:47+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина прямо на улице до смерти забил собутыльника деревянным бруском

Злодея отправили в исправительную колонию строгого режима
Михаил ГОРЮНОВ
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Приговор преступнику огласили в Промышленном районном судеПриговор преступнику огласили в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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На днях в Промышленном районном суде закончили рассматривать дело уголовное дело в отношении 39-летнего Евгения Абдуллаева. Мужчину обвиняли в убийстве 40-летнего Андрея Тихонова.

- Установлено, что Абдуллаев 21 июня этого года в период с 17-00 до 20-00 у дома на улице Физкультурной после распития спиртных конфликтов и возникшего конфликта жестоко избил Тихонова руками и ногами, а также деревянным бруском. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы и в результате полученных повреждений скончался, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в прокуратуре Промышленного района.

Абдуллаев признал свою вину частично. Заявил, что не хотел убить Андрея. Также он отметил, что потерпевший, когда Евгений уходил с места событий, был еще жив.

Суд выслушал обе стороны и признал злоумышленника виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. Мужчина осужден на 7 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. В прокуратуре замечают, что в законную силу приговор еще не вступил.

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