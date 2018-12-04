Сызранский актер Евгений Ткачук получил в Лондоне «Золотого единорога» за лучшую мужскую роль

4 Дек. 23:02 2018-12-04T23:05:14+03:00

Исполнителя отметили за игру в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

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В Лондоне состоялась очередная церемония вручения кинопремии Golden Unicorn Awards («Золотой единорог»). Она проводится уже третий год подря, сообщает BBC News. Среди прочих награду получил актер Евгений Ткачук, который провел детство в Сызрани.

Евгений получил «Золотого единорога» за лучшую мужскую роль в финале ежегодной Лондонской недели российского кино. Российские фильмы судило международное жюри, которое возглавил известный британский актер Брайан Кокс.

Сызранского актера отметили за роль в картине Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Это произведение жюри также назвало лучшим фильмом. Ткачук сыграл Витьку Чеснока — одну из главных ролей.

Отметим, что Евгений Ткачук несколько лет работал в Сызранском драматическом театре. Он совмещал игру на сцене с учебой в школе.

К слову, вторую главную роль в фильме сыграл Алексей Серебряков, который также работал в свое время в Сызрани.