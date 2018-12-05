В домах по улице Блюхера и Санфировой снова стало тепло
Вечером теплоэнергетики АО "ПТС" устранили повреждения на подающем трубопроводе
На месте аварии работали чуть ли не весь день
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В домах Советского района по ул. Блюхера и ул. Санфировой снова стало тепло. Отопление здесь отключали из-за аварии, исправить все энергетики обещали в течение дня 4 декабря и с задачей справились.
-Ремонтные работы на подающем трубопроводе диаметром 800 мм закончились вечером, в восемь вечера завершили сварку на месте дефекта теплосети на ул. Фадеева. И потребителей подключили к отоплению по основной схеме, - рассказали в ПТС.
На время пока проводились работы, потребителей подключали к отоплению по резервной схеме.