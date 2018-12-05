2018-12-05T08:27:29+03:00
Происшествия

Полиция установила личность возможного маньяка с ножом из Тольятти

Правоохранители объявили в розыск 22-летнего Артема Семенова, который может оказаться тем самым маньяком с ножом из Тольятти
Михаил ГОРЮНОВ
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Этот парень может оказаться преступником, который держит весь Тольятти в страхеЭтот парень может оказаться преступником, который держит весь Тольятти в страхе
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Полицейские установили личность парня, которого в Тольятти уже прозвали маньяк с ножом. Подозреваемым в двух кровавых нападениях на женщин - 30 ноября и 1 декабря - оказался 22-летний Артем Семенов. Его объявили в розыск, сообщили "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Приметы: мужчина, славянской внешности, на вид около 20 лет, рост 182 см., худощавого телосложения, волосы средней длины темного цвета, носит челку на правую сторону. Был одет: куртка тканевая коричневая цвета без капюшона, черные ботинки на шнурках, джинсы синие на резинке на щиколотке, шапку вязанную черного цвета, - напоминают в ведомстве.

Силовики отмечают, что Артем с собой может иметь сумку спортивную синего цвета, куртку синего цвета с капюшоном, трико черного цвета. Вполне возможно, этот человек передвигается на попутном транспорте.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам (8482) 93-46-27, (8482) 93-46-02, 93-45-45 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное и приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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