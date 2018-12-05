В Самаре выбирают лучшего питомца - 2018
Хозяин самого популярного домашнего животного может выиграть подарок от КП-Самара
В Самаре выбирают лучшего питомца
Изменить размер текста:
В Самаре продолжается конкурс "Мой питомец лучше всех". Его участниками могут стать все владельцы домашних животных из Самарской области. Для того, чтобы претендовать на победу, необходимо прислать фото своего питомца и небольшой рассказ о нем на странице конкурса.
- Самые интересные истории мы разместим на сайте kp.ru и в газете "Комсомольская правда". А лучший питомец Самары получит не только подарки, но и всенародную славу, - сообщает "КП-Самара.
Конкурс продлится до 19 декабря 2018 года. Присылайте свои фотографии, голосуйте за лучших участников, рассматривайте фотографии и пусть они дарят вам хорошее настроение.