В Самаре выбирают лучшего питомца - 2018

СЕГОДНЯ 08:04 2018-12-05T08:04:48+03:00

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В Самаре продолжается конкурс "Мой питомец лучше всех". Его участниками могут стать все владельцы домашних животных из Самарской области. Для того, чтобы претендовать на победу, необходимо прислать фото своего питомца и небольшой рассказ о нем на странице конкурса.

- Самые интересные истории мы разместим на сайте kp.ru и в газете "Комсомольская правда". А лучший питомец Самары получит не только подарки, но и всенародную славу, - сообщает "КП-Самара.

Конкурс продлится до 19 декабря 2018 года. Присылайте свои фотографии, голосуйте за лучших участников, рассматривайте фотографии и пусть они дарят вам хорошее настроение.