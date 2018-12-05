Мэром Новокуйбышевска стал экс-директор завода масел и присадок Владимир Фомин

СЕГОДНЯ 08:05 2018-12-05T08:59:29+03:00

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В Новокуйбышевске на заседании думы депутаты утвердили нового главу города. Мэром стал Владимир Фомин. Всего за кресло главы Новокуйбышевска боролись восемь кандидатов. Об этом сообщает администрация города.

- Народные избранники единогласно поддержали кандидатуру Владимира Фомина, который вступил в должность главы городского округа Новокуйбышевск, произнеся клятву. Принимая поздравления, Владимир Фомин поблагодарил конкурсную комиссию и депутатов думы городского округа за оказанное доверие и пообещал оправдать его ответственной и результативной работой на посту главы городского округа Новокуйбышевск, - говорится в сообщении.

Владимиру Фомину 56 лет. Он родился в Новокуйбышевске. Около 20 лет работал на местном заводе масел и присадок, 17 из которых в должности гендиректора.