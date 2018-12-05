2018-12-05T08:28:05+03:00
Спорт

83-летний спортсмен из Самарской области завоевал 6 медалей на Кубке России по плаванию

В копилке Станислава Вязовского четыре «золота», одно «серебро» и одна «бронза»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Станислав Вязовский. Фото: минспорт СОСтанислав Вязовский. Фото: минспорт СО
Изменить размер текста:

83-летний спортсмен из Самарской области Станислав Вязовский завоевал шесть медалей на Кубке России по плаванию в категории «мастерс», который прошел в Саранске. В соревнованиях принимали участие больше 650 спортсменов.

Житель села Красный Яр Станислав Вязовский смог взять четыре «золота», одно «серебро» и одну «бронзу», сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

- Наш земляк, житель села Красный Яр, Станислав Федорович Вязовский завоевал 4 золота, 1 серебро, 1 бронзу! Ему - 83 года! Фантастика! – отметили в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

80-летний Чемпион мира по плаванию Станислав Вязовский: «Все мои рекорды – плод тренировок в самарской речушке Сок»

Житель поселка Красный Яр Самарской области побил рекорд России по заплыву на 100 метров. И это не единственная его награда на престижных мировых соревнованиях [фото, видео] (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей