83-летний спортсмен из Самарской области завоевал 6 медалей на Кубке России по плаванию

СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-05T08:28:05+03:00

В копилке Станислава Вязовского четыре «золота», одно «серебро» и одна «бронза»

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83-летний спортсмен из Самарской области Станислав Вязовский завоевал шесть медалей на Кубке России по плаванию в категории «мастерс», который прошел в Саранске. В соревнованиях принимали участие больше 650 спортсменов.

Житель села Красный Яр Станислав Вязовский смог взять четыре «золота», одно «серебро» и одну «бронзу», сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

- Наш земляк, житель села Красный Яр, Станислав Федорович Вязовский завоевал 4 золота, 1 серебро, 1 бронзу! Ему - 83 года! Фантастика! – отметили в министерстве.

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