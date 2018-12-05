2018-12-05T09:12:04+03:00
Общество

В Самаре открылась «Всероссийская ярмарка»

Она начала работать с 10:00 около ДК "Металлург"
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Работать ярмарка будет до 9 декабря. Со среды по субботу – с 10:00 до 19:00, в воскресенье – с 10:00 – до 16:00.Работать ярмарка будет до 9 декабря. Со среды по субботу – с 10:00 до 19:00, в воскресенье – с 10:00 – до 16:00.
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В Самаре сегодня начала работать «Всероссийская ярмарка», которая расположилась около ДК «Металлург».

- В городе она проводится в шестой раз, а у ДК «Металлург» впервые. В каждом месте, где проводится ярмарка, а в ее географии уже 22 города России, ее ценят за интересные товары, - рассказали организаторы.

Свои двери ярмарка открыла в 10:00. Работать она будет до 9 декабря. Со среды по субботу – с 10:00 до 19:00, в воскресенье – с 10:00 – до 16:00.

- Прилавки ярмарки полны вкусных продуктов, а непродовольственные ряды оригинальных подарков для себя и близких, - уверяют организаторы «Всероссийской ярмарки». - Для самарцев приготовили множество дальневосточных морских деликатесов, фермерских колбас из глубинок России; татарские и башкирские сладости; сыры от абхазских сыроделов; чайные коллекции; мед.

Кроме того, там можно обновить свой гардероб: свитера и палантины, тамбовские унты, верхняя одежда и многое другое.

- Каждый покупатель может принять участие в розыгрыше бытовой техники и товаров с ярмарки от организатора - выставочного центра «Удмуртия», - отметили организаторы.

Все подробности конкурса ищите в группе ярмарки ВКонтакте.

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