2018-12-05T08:53:23+03:00
Происшествия

В Тольятти ночью пожарные тушили торговый павильон

На место выехали 15 человек личного состава на 4 машинах
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В МЧС напоминают, что в экстренных ситуациях необходимо звонить по телефонам: 01, 101 (с мобильного).В МЧС напоминают, что в экстренных ситуациях необходимо звонить по телефонам: 01, 101 (с мобильного).Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Автозаводском районе Тольятти ночью произошел пожар. В районе 1:42 загорелся торговый павильон на бульваре Кулибина. На место выехали 15 пожарных на четырех машинах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 1:53, ликвидировали пожар – в 2:02, - говорится в сообщении.

Причину возгорания и ущерб, который нанес огонь, сейчас выясняют специалисты.

В МЧС напоминают, что в экстренных ситуациях необходимо звонить по телефонам: 01, 101 (с мобильного).

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