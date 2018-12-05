2018-12-05T09:21:02+03:00
Происшествия

В Самарской области хлопок бытового газа частично обрушил стену дома, есть пострадавшие

ЧП произошло в Челно-Вершинском районе в поселке Воскресенка
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пострадавшие в больницеПострадавшие в больницеФото: Архив "КП"
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Утром в среду, 5 декабря, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ЧП. В районе половины восьмого в доме на улице Воскресенской в поселке Воскресенка произошел хлопок газа. Обрушилась часть стены и кровли дома, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

- Пострадавших направили в местную больницу. Для ликвидации последствий ЧП привлекли 15 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 4 человека личного состава и 1 единицу техники, - рассказал собеседник.

Подробностей произошедшего пока нет.

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