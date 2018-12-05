Самарчанка завоевала «бронзу» на первенстве мира по настольному теннису для спортсменов до 19 лет в Австралии

СЕГОДНЯ 09:37 2018-12-05T09:37:44+03:00

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Самарская спортсменка Екатерина Зиронова стала бронзовым призером первенства мира по настольному теннису для участников до 19 лет. Соревнования проходят в Австралии, Екатерина выступала в составе сборной России, сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

- Самарская спортсменка Екатерина Зиронова - бронзовый призер первенства мира по настольному теннису (до 19 лет)! Соревнования проходят в Австралии. Сборная России, в составе которой выступает воспитанница СДЮСШОР №12 Екатерина Зиронова, заняла 3 место! – говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере.