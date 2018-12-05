В Сызрани водитель не заметил, как сбил 10-летнюю девочку

5 Дек. 10:02 2018-12-05T10:02:31+03:00

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В Сызрани утром в среду, 5 декабря, произошло ДТП. На перекрестке улиц Советской и Володарского в девятом часу водитель «Лады Гранты» сбил десятилетнюю девочку. Об этом сообщает КТВ-Луч.

- Она переходила дорогу по пешеходному переходу и уже почти ее перешла, но в этот момент ее по касательной сбила «Лада Гранта», которая ехала по Советской в сторону центра города, - отметил корреспондент издания.

При этом водитель легковушки не заметил, что сбил пешехода, и остановился чуть дальше места ДТП. По одной из версий, это произошло из-за плохого зрения мужчины. Водитель сам хотел отвезти ребенка в больницу, но родители настояли, чтобы это сделали медики «скорой».