2018-12-05T10:24:47+03:00
Общество

На Мехзаводе в Самаре собираются построить школу на 1200 мест

Строительство могут начать в 2019 году
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На строительство школы направят часть перераспределенных денег из бюджета городаНа строительство школы направят часть перераспределенных денег из бюджета городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре прошло заседание комитета по бюджету, налогам и экономике городской думы. На ней депутаты рассмотрели и поддержали увеличение доходной части городского бюджета на 2019 год на 799,7 миллионов рублей. Это будет возможно за счет учета безвозмездных поступлений и вышестоящих бюджетов.

- В эту сумму входят субсидии на капитальный ремонт дома культуры «Октябрь», на строительство двух детских садов в Кировском районе (по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112,114,116 и в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, Березовой Аллеи и пр. Карла Маркса) и еще одного детского сада в жилом районе «Волгарь», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте гордумы.

В проекте бюджета Самары на будущий год перераспределили 124,2 миллионов рублей. Часть этих денег направили на строительство в поселке Мехзавод школы на 1200 мест. Ее собираются построить в 2019-2020 годах.

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