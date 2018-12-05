2018-12-05T10:39:43+03:00
Происшествия

В Чапаевске грузовая «Газель» сбила пожилую женщину

Водитель двигался задним ходом и не увидел пешехода
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пострадавшая сейчас лечится домаПострадавшая сейчас лечится домаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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ДТП с участием пешехода произошло в Чапаевске в районе 11:30 во вторник, 4 декабря. 38-летний водитель грузовой «Газели» сбил на улице Советской 65-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- По предварительным данным полицейских, включив заднюю передачу, мужчина начал движение назад в сторону улицы Московской. При маневре «движение задним ходом» он совершил наезд на пешехода - женщину 1953 года рождения, которая двигалась по краю проезжей части попутно транспортного средства, - говорится в сообщении областного главка.

Пожилую женщину с травмами головы доставили в больницу. Врачи назначили ей амбулаторное лечение. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

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