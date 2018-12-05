В Самаре рабочие снесли незаконный гараж

5 Дек. 11:24 2018-12-05T11:24:36+03:00

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В Самаре на улице Подшипниковой снесли гараж. Его владелица самовольно заняла земельный участок. Суд постановил, что гараж надо убрать, однако женщина не торопилась это делать.

- Суд Октябрьского района Самары принял решение об обязании гражданки А. снести постройку и привести землю площадью 24 кв.м. в пригодное для дальнейшего использования состояние, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Самарской области.

Приставы несколько раз приезжали к владелице гаража и требовали убрать строение. В итоге пришлось обратиться к специализированной организации, которая и снесла гараж. За работу должна заплатить владелица постройки.