FIFA выплатила «Крыльям Советов» 82 тысячи долларов

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-05T11:44:27+03:00

Меньше «Крыльев» в РПЛ выделили только «Уфе» и «Анжи» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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FIFA опубликовала официальную информацию о выплатах клубам по итогам чемпионата мира по футболу 2018. В общей сложности деньги от международной федерации получили 416 команд. Среди них и клубы Российской премьер-лиги, в том числе «Крылья Советов». Самарцы получили от FIFA 82 тысячи долларов.

- Чемпионат мира FIFA является вершиной футбола, создавая страсть и эмоции от каждого футболиста и болельщика. Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов этого уникального соревнования среди всего футбольного сообщества. Клубы, очевидно, заслуживают того, чтобы разделить этот успех, поскольку они были ключевыми участниками, - цитирует президента FIFA Джанни Инфантино портал sportbox.ru.

Больше всего от федерации получили 10 клубов из Европы: 5 млн «Манчестер Сити», 4,8 млн «Реал Мадрид», 4,3 млн «Тоттенхэм», 4,1 млн «Барселона», по 3,8 млн «ПСЖ» и «Челси», 3,6 млн «Манчестер Юнайтед», по 3 млн «Атлетико Мадрид» и «Ювентус», 2,9 млн «Монако».

Больше всех от FIFA в России получили «Зенит» (1,8 млн), ЦСКА (1,7 млн) и «Локомотив» (1,6 млн).