2018-12-05T13:01:50+03:00
Общество

11-летний незрячий певец из Самары борется за победу во всероссийском конкурсе талантов

Даниил Хачатуров участвует в номинации «Подвиг»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Даниил ХачатуровДаниил ХачатуровФото: Предоставлено героем публикации
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11-летний незрячий певец из Самары Даниил Хачатуров, который победил онкозаболевание, борется за победу во всероссийской конкурсе талантов и достижений для детей и молодежи из детских домов, приемных и многодетных семей «Мои крылья». Даниил участвует в номинации «Подвиг». Сейчас певец из Самары идет в лидерах – за него проголосовали 358 человек.

Даниил Хачатуров в свои юные годы успел победить онкологическое заболевание, выучить английский язык, учит итальянский, эсперанто и занимается программированием.

Проголосовать за 11-летнего певца из Самары можно на странице конкурса.

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