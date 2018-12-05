11-летний незрячий певец из Самары борется за победу во всероссийском конкурсе талантов

5 Дек. 13:00 2018-12-05T13:01:50+03:00

Изменить размер текста: A A

11-летний незрячий певец из Самары Даниил Хачатуров, который победил онкозаболевание, борется за победу во всероссийской конкурсе талантов и достижений для детей и молодежи из детских домов, приемных и многодетных семей «Мои крылья». Даниил участвует в номинации «Подвиг». Сейчас певец из Самары идет в лидерах – за него проголосовали 358 человек.

Даниил Хачатуров в свои юные годы успел победить онкологическое заболевание, выучить английский язык, учит итальянский, эсперанто и занимается программированием.

Проголосовать за 11-летнего певца из Самары можно на странице конкурса.