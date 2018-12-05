В Новокуйбышевске «четырнадцатая» вытолкнула «Хендэ» на «Тойоту Авенсис»

5 Дек. 13:47 2018-12-05T13:48:25+03:00

По предварительной версии, водитель отечественной легковушки не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Серьезное ДТП произошло в Новокуйбышевске в районе половины девятого утра во вторник, 4 декабря. ВАЗовская «четырнадцатая», за рулем которой был 64-летний мужчина, выехал на перекресток на улице Промышленности, врезался в «Хендэ Соната» и вытолкнул легковушку на «Тойоту Авенсис», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ 2114, женщина 1957 года рождения, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в главке.

По предварительной версии, водитель отечественной легковушки не справился с управлением, из-за чего и вылетел на перекресток. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.