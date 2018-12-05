2018-12-05T13:48:25+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске «четырнадцатая» вытолкнула «Хендэ» на «Тойоту Авенсис»

Пострадала пассажирка отечественной легковушки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
По предварительной версии, водитель отечественной легковушки не справился с управлениемПо предварительной версии, водитель отечественной легковушки не справился с управлениемФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло в Новокуйбышевске в районе половины девятого утра во вторник, 4 декабря. ВАЗовская «четырнадцатая», за рулем которой был 64-летний мужчина, выехал на перекресток на улице Промышленности, врезался в «Хендэ Соната» и вытолкнул легковушку на «Тойоту Авенсис», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ 2114, женщина 1957 года рождения, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в главке.

По предварительной версии, водитель отечественной легковушки не справился с управлением, из-за чего и вылетел на перекресток. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей