2018-12-05T13:53:48+03:00
Умные вещи

МегаФон в Самаре сделал охрану малого бизнеса простой и доступной

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Компания «МегаФон» предложила своим корпоративным клиентам новую услугу «МегаФон. Охрана». Она позволит даже при небольшом бюджете обеспечивать безопасность офисов, объектов круглосуточной торговли и других объектов бизнеса. Данное мобильное приложение - удобная цифровая альтернатива традиционным видам охранных услуг.

Новый сервис позволяет вызвать в случае необходимости группу быстрого реагирования буквально одним кликом. Для этого необходимо только абонентское устройство (смартфон или планшет) с мобильным интернетом и установленным приложением «МегаФон. Охрана».

Партнером проекта в Самарской области выступает «Агентство Безопасности» – крупнейшая региональная компания, работающая на рынке 17 лет. Компания участвует в системе «Безопасный город», напрямую взаимодействует с такими федеральными структурами, как ФСБ, МВД и МЧС, и обеспечивает эффективную вооруженную защиту своих клиентов.

Для использования новой услуги необходимо подключиться на тарифный план «Управляй! Специалист», скачать на телефон или планшет приложение «МегаФон. Охрана» и авторизоваться в нем посредством номера и личного счета. После этого «Агентство Безопасности» заключает с клиентом договор на оказание охранных услуг на его объекте. При этом нет необходимости покупки и установки какого-либо оборудования и дополнительных устройств.

В стоимость услуги - 1150 рублей в месяц, входит пользование тарифом «Управляй! Специалист», в пакет которого включены минуты на голосовые вызовы, интернет – трафик, SMS, а также безлимитное использование мобильной почты, мессенджеров и облачных сервисов. Также цена использования приложения включает один бесплатный вызов ГБР. Последующие вызовы тарифицируются в рамках договора охранного предприятия.

«Мы хотим стать для клиентов больше, чем просто оператором связи. Поэтому постоянно расширяем перечень телеком-услуг, позволяющих решать насущные вопросы бизнеса. Теперь более простым и удобным становится и обеспечение безопасности. Приложение «МегаФон. Охрана» доступно и малому бизнесу – при том, что защита будет эффективной, что подтверждено опытом и репутацией наших партнеров», – отмечает Екатерина Соломонова, директор по развитию корпоративного бизнеса Поволжского филиала компании «МегаФон».

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