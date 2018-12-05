Глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко покинул свой пост
Исполнять обязанности руководителя будет Сергей Шанов
Департамент Сергей Дорошенко возглавил летом этого года
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Глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко покинул свой пост. Он ушел с должности по собственному желанию, сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» в городской мэрии.
- Глава департамента градостроительства действительно покинул свой пост. Ушел по собственному желанию, - сказал собеседник.
Исполнять обязанности руководителя департамента будет бывший заместитель Дорошенко Сергей Шанов.
Департамент Сергей Дорошенко возглавил летом этого года. В кресле главы он сменил Елену Бондаренко. До мэрии Дорошенко занимал руководящие посты в нескольких крупных фирмах.