2018-12-05T14:35:12+03:00
Политика

Глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко покинул свой пост

Исполнять обязанности руководителя будет Сергей Шанов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Департамент Сергей Дорошенко возглавил летом этого годаДепартамент Сергей Дорошенко возглавил летом этого года
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Глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко покинул свой пост. Он ушел с должности по собственному желанию, сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» в городской мэрии.

- Глава департамента градостроительства действительно покинул свой пост. Ушел по собственному желанию, - сказал собеседник.

Исполнять обязанности руководителя департамента будет бывший заместитель Дорошенко Сергей Шанов.

Департамент Сергей Дорошенко возглавил летом этого года. В кресле главы он сменил Елену Бондаренко. До мэрии Дорошенко занимал руководящие посты в нескольких крупных фирмах.

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