Пожар в Тольятти на улице Северной 5 декабря: горит цех по производству лакокрасочных материалов
В Тольятти в среду, 5 декабря, произошел крупный пожар. На улице Северной загорелся цех по производству лакокрасочных материалов. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» собственный источник, огонь распространился на площадь около 300 квадратных метров.
В Тольятти пожарные боролись с огнем в цеху лакокрасочных материалов.
- Вызов поступил в 13:20, - прокомментировал ситуацию руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев. – Спасатели Центра участвуют в ликвидации пожара.
Всего на месте работают несколько пожарных расчетов. Это несколько десятков человек. Пока локализовать возгорание не удалось.
Всего на месте работают несколько пожарных расчетов. Фото: Андрей Дербенев
По предварительной информации, один человек числится пропавшим.
О причинах пожара ничего неизвестно.