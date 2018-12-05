2018-12-05T15:19:38+03:00
Происшествия

Пожар в Тольятти на улице Северной 5 декабря: горит цех по производству лакокрасочных материалов

С огнем борются несколько десятков пожарных [фото], [видео]
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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О причинах пожара ничего неизвестно. Фото: Андрей ДербеневО причинах пожара ничего неизвестно. Фото: Андрей Дербенев
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В Тольятти в среду, 5 декабря, произошел крупный пожар. На улице Северной загорелся цех по производству лакокрасочных материалов. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» собственный источник, огонь распространился на площадь около 300 квадратных метров.

В Тольятти пожарные боролись с огнем в цеху лакокрасочных материалов.

- Вызов поступил в 13:20, - прокомментировал ситуацию руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев. – Спасатели Центра участвуют в ликвидации пожара.

Всего на месте работают несколько пожарных расчетов. Это несколько десятков человек. Пока локализовать возгорание не удалось.

Всего на месте работают несколько пожарных расчетов. Фото: Андрей Дербенев

Всего на месте работают несколько пожарных расчетов. Фото: Андрей Дербенев

По предварительной информации, один человек числится пропавшим.

О причинах пожара ничего неизвестно.

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