2018-12-05T15:35:12+03:00
Общество

Эта цифра растет: в Самарской области гриппом и ОРВИ болеют больше 9 тысяч человек

Эксперты уверяют, что ситуация на неэпидемическом уровне
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Неделей ранее заболевших в регионе было 8 655Неделей ранее заболевших в регионе было 8 655Фото: Архив "КП"
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За прошедшую неделю (с 26 ноября по 2 декабря) в Самарской области гриппом и ОРВИ заболели 9 098 человек. Из них 4440 – в Самаре. Неделей ранее заболевших в регионе было 8 655. Такие цифры приводят в Роспотребнадзоре по Самарской области.

- В целом по состоянию на 03.12.2018 года заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне, - поспешили успокоить специалисты.

Продолжается в регионе прививочная кампания. По состоянию на 3 декабря привили 1 575 260 человек – это 49,2% от численности населения региона.

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