2018-12-05T18:05:30+03:00
Общество

Маршрутка №295 будет заезжать на "Самара Арену" с 6 декабря

Эта остановка будет организована при движении в обе стороны
Ольга АФАНАСЬЕВА
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До "Самара Арены" начнет ходить маршруткаДо "Самара Арены" начнет ходить маршрутка
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В Самаре в маршруте №295 добавится остановка: коммерческий маршрут будет заезжать на "Самара Арену" и агропарк "Самара". Новое расписание начнет действовать с 6 декабря 2018 года. Автобус будет двигаться по Волжскому шоссе, улице Арена-2018, 8-му Проезду, 10-му Проезду и снова возвращаться на Волжское шоссе. Заезд осуществляется при движении в обоих направлениях.

- Первый автобус маршрута №295 отправляется в 05.20 от Крутых Ключей, последний в 22.30. От шестого причала маршрутка отходит в 05:40, - сообщает Департамент транспорта администрации Самары.

Интервал движения автобусов от 6 до 10 минут в зависимости от времени суток и дорожной ситуации в городе.

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