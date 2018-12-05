Шел вдоль путей, попал под электричку: в Самаре на станции Киркомбинат поезд насмерть сбил мужчину

5 Дек. 18:18 2018-12-05T18:18:11+03:00

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В Самаре на станции Киркомбинат под резервный электропоезд попал мужчина. Он шел вдоль путей. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте

- 39-летний мужчина шел в неположенном месте, вдоль путей. Эксперт констатировал открытую черепно-мозговую травму, проверку ведет транспортная прокуратура, - рассказала помощник Куйбышевского прокурора Юлия Макова.

ЧП случилось в 17.15. Мужчина являлся уроженцем Самары. Как он оказался на путях, пока неизвестно.

Всех жителей города Куйбышевская транспортная прокуратура предупреждает о том, что необходимо соблюдать осторожность и осмотрительно вести себя на железной дороге.