2018-12-05T18:18:11+03:00
Общество

Шел вдоль путей, попал под электричку: в Самаре на станции Киркомбинат поезд насмерть сбил мужчину

Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку по факту происшествия
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На железной дороге необходимо вести себя осмотрительноНа железной дороге необходимо вести себя осмотрительно
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В Самаре на станции Киркомбинат под резервный электропоезд попал мужчина. Он шел вдоль путей. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте

- 39-летний мужчина шел в неположенном месте, вдоль путей. Эксперт констатировал открытую черепно-мозговую травму, проверку ведет транспортная прокуратура, - рассказала помощник Куйбышевского прокурора Юлия Макова.

ЧП случилось в 17.15. Мужчина являлся уроженцем Самары. Как он оказался на путях, пока неизвестно.

Всех жителей города Куйбышевская транспортная прокуратура предупреждает о том, что необходимо соблюдать осторожность и осмотрительно вести себя на железной дороге.

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