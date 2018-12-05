Шел вдоль путей, попал под электричку: в Самаре на станции Киркомбинат поезд насмерть сбил мужчину
Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку по факту происшествия
На железной дороге необходимо вести себя осмотрительно
Изменить размер текста:
В Самаре на станции Киркомбинат под резервный электропоезд попал мужчина. Он шел вдоль путей. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте
- 39-летний мужчина шел в неположенном месте, вдоль путей. Эксперт констатировал открытую черепно-мозговую травму, проверку ведет транспортная прокуратура, - рассказала помощник Куйбышевского прокурора Юлия Макова.
ЧП случилось в 17.15. Мужчина являлся уроженцем Самары. Как он оказался на путях, пока неизвестно.
Всех жителей города Куйбышевская транспортная прокуратура предупреждает о том, что необходимо соблюдать осторожность и осмотрительно вести себя на железной дороге.