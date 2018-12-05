Директор Самарского машиностроительного колледжа получил замечание за то, что устроил зятя к себе на работу

СЕГОДНЯ 19:56 2018-12-05T19:56:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из «семейные подрядов» недавно разрушили в Самарском машиностроительном колледже. Это произошло после прокурорской проверки, которая выявила там нарушения законодательства о противодействии коррупции.

- Установлено, что директор колледжа назначил на должность заведующего центром по подготовке рабочих профессий колледжа супруга своей дочери, заключив трудовой договор и установив индивидуальные компенсационные доплаты к заработной плате, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

При этом директор учебного заведения должен был уведомить главу регионального министерства образования о возможности возникновения конфликта интересов, но этого не сделал. Мер по урегулированию конфликта интересов он также не принял.

В адрес министра образования и науки Самарской области прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений закона. Директор колледжа пока получил только замечание. А вот конфликт интересов все же устранили уволив зятя директора с должности заведующего центром по подготовке рабочих профессий.