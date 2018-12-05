В Самаре в здании Окружного дома офицеров произошел пожар

СЕГОДНЯ 20:54 2018-12-05T20:54:48+03:00

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В среду, 5 декабря, в Самарском районе Самары в здании на улице Шостаковича, 7 произошел пожар. По этому адресу располагается самарский Окружной дом офицеров, где проходят множество концертов известных российских артистов.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 17 часов 46 минут. На место выехали 13 пожарных и 4 единицы спецтехники. Однако по прибытию их помощь уже не понадобилась.

- Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - сообщили в управлении МЧС России по Самарской области и уточнили, что пожар был совсем незначительный. - Горела электроплита.

Те, кто находился в здании на Шостаковича, 7, потушили ее своими силами. Тем не менее, сейчас выясняется причина пожара и устанавливается нанесенный этим возгоранием ущерб.