2018-12-05T22:09:22+03:00
Спорт

ХК «Лада» на выезде уступила «Горняку»

Решающая шайба была забита только в третьем периоде
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В среду, 5 декабря в Учалах тольяттинский хоккейный клуб «Лада» встретился с местным «Горняком». Эти матчем волжане продолжили свою выездную серию игр.

Первый период команды присматривались к игре соперников. Тем не менее по одной атаке с каждой стороны оказались удачные. Открыла счет «Лада». Владислав Андрющенко переиграл один на один вратаря «Горняка». Но через минуту ответная шайба влетела в ворота тольяттинцев. Период завершился со счетов 1:1.

Второй период оказался не богат на результативные атаки — 0:0. А вот финальный этап игры стал очень напряженным.

В его начале Дмитрий Арсенюк вывел «Горняк» вперед. Весь период тольяттинцы безуспешно пытались отыграться, но хозяева выстроили надежную оборону. В конце матча «Горняк» забросил «Ладе» третью шайбу. Однако Григорий Денисенко сократил отставание в счете до одной шайбы. К сожалению, за оставшиеся 16 секунд счет сравнять не удалось. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу учалинского «Горняка».

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