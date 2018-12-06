Пожар на улице Северной в Тольятти тушили 95 человек

6 Дек. 06:30 2018-12-06T11:47:38+03:00

Сотрудники ГУ МЧС рассказали, как ликвидировали пожар на улице Северной в Тольятти

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Накануне днем, в среду 5 декабря, в Тольятти произошел крупный пожар. На улице Северной огонь охватил цех по производству лакокрасочных материалов. Масштабы ЧП оказались весьма серьезными.

- Горело складское помещение на площади 250 квадратных метров. В оперативную дежурную смену Центра управление в кризисных ситуациях информация о возгорании поступила в 13-16, - сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

По информации ведомства, на тушение пожара выезжали 95 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. На месте происшествия были задействованы 18 единиц техники.

В 15-52 пожар удалось локализовать, в 17-03 пламя ликвидировали.

- Склад был с краской, постоянно взрывались бочки. Это предоставляло угрозу личному составу, поэтому работали они дольше обычного, - объясняют в ведомстве.

Причины, по которым появился огонь, пока неясны. Сейчас их, равно как и ущерб от случившегося, устанавливают эксперты.

"Комсомольская правда - Самара" вчера публиковала фото и видео с места происшествия.