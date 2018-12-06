В Тольятти ищут мужчин, которые вынесли из магазина семь зимних курток

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-06T08:30:11+03:00

Не уточняется, как они смогли сделать это тайно: неужели охранники не заметили, как потолстели посетители

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В Тольятти разсыкивают двух воришек, которые умудрились незаметно вынести измагазина семь мужских зимних курток. Их общая стоимость - больше 45 тыс. рублей. Торговая точка, где произошла кража, находится в торговом центре на ул.Дзержинского.

- Подозреваемые - двое мужчин, приерно 20-25 лет. Оба худощавые, около 170-175 см ростом, один из них был одет в серые ботинки, черный джемпер и синие джинсы, второй - в горчичные кроссовки, черное трико и черный джемпер, - поделились приметами в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Любую информацию о предполагаемых воришках полиция просит сообщать по телефонам (8482) 30-37-02, (8482) 8(8482)93-46-02 или 020 (102).