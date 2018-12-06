2018-12-06T09:54:54+03:00
Умные вещи

МегаФон покорил «Скалу»

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Технические специалисты компании «МегаФон» завершили работы внутри помещений торгово-офисного центра «Скала» в Самаре. В результате размещения специального оборудования, средняя скорость мобильного интернета увеличилась почти вдвое – до 40 Мбит/с.

«Скала» отличается от остальных торгово – развлекательных комплексов областного центра тем, что помимо офисов и магазинов, здесь размещается знаменитый ресторан и ночной клуб «Максимилианс», где довольно часто дают концерты музыкальные группы и звездные вокалисты. Из-за материалов, использованных при строительстве здания, имеющих свойство экранировать сигнал внешних базовых станций, посетители заведения и ТЦ иногда испытывали трудности с выходом в Сеть. Теперь с мобильным интернетом от МегаФона посетители клуба могут беспрепятственно «стримить» концерты или выкладывать в соцсетях селфи с кумирами, что актуально с учетом приближающихся новогодних праздников.

«Проект создания indoor-покрытия в «Скале» – часть масштабной работы по созданию максимального уровня технологического комфорта для абонентов МегаФона в Самаре. Мы стремимся к тому, чтобы в любом месте – дома, на работе или в ночном клубе, наши клиенты пользовались надежной связью и стабильным мобильным интернетом. Скоро самарцы отправятся в магазины за подарками к празднику, к тому же, часть новогодних каникул горожане привыкли проводить на торгово-развлекательных площадках. Рад, что в ряде магазинов, ранее недоступных для мобильного сигнала, их будет ждать достойная скорость передачи трафика. На данный момент работы по созданию проектов качественного покрытия внутри торговых и офисных центров проведены в «Парк Хаусе, «Вива Лэнде», «Авроре», «Космопорте» и «МЕГЕ», – комментирует директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

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