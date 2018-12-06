"Один вред и никакой пользы": в узбекском кафе в Самаре нарушали санитарно-эпидемиологические нормы
В Самаре на 90 суток приостановили работу кафе узбекской кухни. Сюда пришла проверка из Роспотребнадзора, которая нашла в заведении целый ряд нарушений. Отмечается, что проверка была внеплановая.
- В заведении не организована последовательность технологических процессов, при которой исключались бы встречные потоки сырья и готовой продукции, используемой и чистой посуды. А для уборки производственных и туалетных помещений использовали один и тот же инвентарь, - отметили представители службы судебных приставов.
Также здесь отметили, что в кафе не оценивали готовые блюда, не указывали в журнале время приготовления еды, не проводили производственный контроль за качеством продукции.
Деятельность кафе на три месяца приостановили по итогам проверки Роспотребнадзора судебные приставы - исполнители.