2018-12-06T13:16:39+03:00
Общество

"Это же .... пенис?" В Самаре здание Ленинской администрации украсили светящимся фаллическим символом

Горожане не оценили новогоднее украшение здания
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Самаре на здании администрации Ленинского района засветился фаллический символ. Автор: Андрей Соколов/твиттерВ Самаре на здании администрации Ленинского района засветился фаллический символ. Автор: Андрей Соколов/твиттер
Изменить размер текста:

Здание Ленинской администрации украсили к Новому году. Правда светящиеся гирлянды, вернее их форму, горожане не оценили. Самарский адвокат Андрей Соколов поделился фотографией, как выглядит украшенное здание в ночи. В очертаниях светящегося украшения угадывается что-то очень знакомое... по стрит-арту в подъездах.

-Красиво, правда? Неужели до такого утренняя зарядка доводит? - вопрошает Андрей Соколов.

Ответа на этот вопрос нет. Комментаторы вспомнили арт-произведение группы "Война" в Питере. И даже заговорили о том, не нарушены ли авторские права.

Официальной реакции на фотографию пока не последовало.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей