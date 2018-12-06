2018-12-06T11:14:09+03:00
Общество

"Это же .... пенис?" В Самаре здание Ленинской администрации украсили светящимся фаллическим символом

Горожане не оценили новогоднее украшение здания
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре на здании администрации Ленинского района засветился фаллический символ. Автор: Андрей Соколов/твиттерВ Самаре на здании администрации Ленинского района засветился фаллический символ. Автор: Андрей Соколов/твиттер
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Здание Ленинской администрации украсили к Новому году. Правда светящиеся гирлянды, вернее их форму, горожане не оценили. Самарский адвокат Андрей Соколов поделился фотографией, как выглядит украшенное здание в ночи. В очертаниях светящегося украшения угадыается что-то очень знакомое... по стрит-арту в подъездах.

-Красиво, правда? Неужели до такого утренняя зарядка доводит? - вопрошает Андрей Соколов.

Ответа на этот вопрос нет. Комментаторы вспомнили арт-произведение группы "Война" в Питере. И даже заговорили о том, не нарушены ли авторские права.

Официальной реакции на фотографию пока не последовало.

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