"Это же .... пенис?" В Самаре здание Ленинской администрации украсили светящимся фаллическим символом
Горожане не оценили новогоднее украшение здания
В Самаре на здании администрации Ленинского района засветился фаллический символ. Автор: Андрей Соколов/твиттер
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Здание Ленинской администрации украсили к Новому году. Правда светящиеся гирлянды, вернее их форму, горожане не оценили. Самарский адвокат Андрей Соколов поделился фотографией, как выглядит украшенное здание в ночи. В очертаниях светящегося украшения угадыается что-то очень знакомое... по стрит-арту в подъездах.
-Красиво, правда? Неужели до такого утренняя зарядка доводит? - вопрошает Андрей Соколов.
Ответа на этот вопрос нет. Комментаторы вспомнили арт-произведение группы "Война" в Питере. И даже заговорили о том, не нарушены ли авторские права.
Официальной реакции на фотографию пока не последовало.